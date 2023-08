Pozzecco riempie di elogi Melli: “Giocatore più forte della storia dell’Italbasket”

Gianmarco Pozzecco ha rilasciato una lunga intervista a Fabrizio Fabbri su Il Corriere dello Sport dove ha parlato di tanti argomenti e ha anche riempito di elogi il “capitan futuro” di questa Nazionale, Nicolò Melli, già capitano dell’Olimpia Milano:

“Io ho Melli che è unico. Può fare tutto in campo, coprire ogni ruolo. Trasmette a me e compagni forza e serenità. È inarrivabile, perché mischia talento ed intelligenza. Quando dico che è il giocatore più forte della storia della nostra pallacanestro non scherzo. Lui traccerà la strada per gli altri lunghi e come sempre sarà la squadra ad aiutarsi in ogni centimetro del campo”.

Forse ha esagerato nel dire che Nicolò Melli è il più forte italiano di sempre ma sicuramente è tra i primi 10 e probabilmente anche tra i primi 5 lunghi che hanno mai vestito la canotta Azzurra.

La sua intelligenza tattica gli ha permesso di contenere Nikola Jokic l’estate scorsa e sappiamo che limitare il fenomeno serbo è praticamente impossibile, visto che ha appena vinto un titolo NBA e un titolo di MVP praticamente in ciabatte.

Stiamo a vedere se Nicolò Melli confermerà davvero questa quote di Gianmarco Pozzecco, annientando ancora una volta i lunghi avversari e magari portandoci a medaglia.