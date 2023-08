Terrence Williams è stato condannato a 10 anni di carcere

I più accaniti fans NBA si ricorderanno di Terrence Williams, uno che fece subito vedere ottime cose da rookie, con i New Jersey Nets nella stagione 2009-10. Le aspettative nei suoi confronti non sono però state attese, visto che nelle successive 3 stagioni, le uniche in carriera in NBA, ha totalizzato solo 75 presenze, senza infortuni gravi a inficiare il conteggio.

La carriera di Williams è poi andata avanti fuori dalla NBA, tra G-League, Turchia, Porto Rico, Messico e infine Venezuela. L’ultima partita ufficiale, l’americano l’ha disputata nel 2015. Perché quindi si torna a parlarne oggi? Perché Terrence Williams è stato condannato nelle scorse ore a 10 anni di reclusione.

La condanna arriva da quel maxi-caso di frode ai danni della NBA operata da alcuni ex giocatori tra i quali Kenyon Dooling, già condannato, e Glen Davis. In particolare Williams e i suoi colleghi avevano elaborato un piano per frodare il sistema di assicurazioni sanitarie per gli ex giocatori per una cifra intorno ai 5 milioni di dollari.

Oltre alla condanna al carcere, Williams dovrà restituire anche 3.1 milioni di dollari. La pena per l’ex giocatore di Nets, Rockets e Kings è più elevata rispetto a quella dei suoi colleghi perché sarebbe proprio stato lui a elaborare il piano e a coinvolgere un totale di 18 atleti.