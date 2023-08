“Multiverso ucraino”: il segretario generale della Federbasket ucraina definisce “corrotto” l’arbitro ucraino che accusa di corruzione 2 suoi colleghi

L’Euroleague Basketball ha avviato un’indagine sulla recente accusa di corruzione dell’arbitro ucraino Mykola Ambrosov, ma le reazioni che stanno emergendo dipingono un quadro potenzialmente diverso, soprattutto la dichiarazione del segretario generale della Federazione di pallacanestro ucraina, Vladimir Drabikovsky, che ha condiviso la sua opinione su Ambrosov.

“È la mia opinione personale, ma non ci credo”, ha sottolineato parlando a gazzetta.gr delle accuse del nativo di Kiev.

Ambrosov, 42 anni, arbitro ucraino, ha recentemente accusato i colleghi arbitri Boris Ryzhyk e Ilias Koromilas di aver tentato di corromperlo prima di gara.2 delle finali dell’edizione 2020-21 dell’EuroCup. L’Euroleague Basketball ha annunciato un’indagine interna e la Federazione ellenica di pallacanestro ha deciso di escludere Koromilas a tempo indeterminato.

“È stato un arbitro di EuroLega. Conosco bene lui, Boris Ryzhyk e Ilias Koromilas, ma anche il sistema degli arbitri di EuroLeague. Non può essere così”, ha proseguito Drabikovsky descrivendo l’approccio di Ambrosov e dell’Euroleaugue Basketball agli ufficiali di gara.

“Ambrosov era un mio studente. Era responsabile degli arbitri della seconda divisione e della lega femminile. Ma la federazione lo ha espulso per corruzione. Chiedeva soldi agli arbitri per promuoverli, a volte anche metà del loro stipendio mensile. È stato espulso per questo motivo”.

“Da allora attacca spesso me, ma anche Ryzhyk. Non so perché abbia scelto Ryzhyk in questo particolare momento, ma non lo abbiamo cacciato. È stata una decisione del consiglio. Quando era giovane, era un buon arbitro. Quando ha iniziato a prendere in mano il potere, è cambiato”.