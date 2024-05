Preolimpico, Jonas Valanciunas fa tremare la Lituania

Lituania in apprensione in vista del Preolimpico di San Juan, dove giocherà anche l’Italbasket.

La nazionale baltica, infatti, potrebbe essere costretta a rinunciare a Jonas Valanciunas. Il centro sarà a breve free agent, alla scadenza del suo contratto con i New Orleans Pelicans.

Proprio l’incertezza riguardo il futuro in NBA sarebbe alla base della partecipazione in dubbio al Preolimpico. Valanciunas, infatti, non sarebbe del tutto convinto di rischiare infortuni senza avere un contratto in tasca. Lo riportano diversi media lituani che avrebbero raggiunto il giocatore subito dopo il suo ritorno in patria.

Sono settimane di attesa, dunque, per la Lituania. La presenza di Valanciunas con tutta probabilità dipenderà dal mercato NBA. E al momento la lista delle pretendenti per il centro ex Raptors non è così lunga.

Foto: FIBA