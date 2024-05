Lakers, continua la ricerca del coach: incontrati 3 candidati, JJ Redick viene visto “alla Pat Riley”

I Los Angeles Lakers sono una delle poche squadre NBA attualmente senza allenatore, visto che ad esempio i Phoenix Suns hanno già trovato il successore di Frank Vogel, ossia Mike Budenholzer, e gli Charlotte Hornets quello di Steve Clifford, ovvero Charles Lee. I giallo-viola hanno licenziato Darvin Ham ma ad oggi non sono sembrati decisi su quale sarà il nuovo allenatore. Secondo The Athletic, in questi giorni la franchigia ha iniziato a fare i primi colloqui.

Sarebbero stati incontrati JJ Redick, James Borrego e Sam Cassell. Il primo è il nome più gettonato, amico di LeBron James e ancora mai sedutosi su una panchina dopo il ritiro da giocatore. Secondo Jovan Buha di The Athletic, i Lakers vedrebbero la sua figura come un prospetto “alla Pat Riley”. Un’investitura importante visto che Riley, prima di diventare un presidente di successo a Miami, è stato un coach capace di vincere 5 titoli con Lakers e Heat iniziando con quasi zero esperienza (diventò allenatore dei Lakers nel 1981, a 36 anni, dopo soli 2 anni da assistente).

Borrego in carriera ha allenato solo Orlando (ad interim) e Charlotte, non riuscendo mai a qualificarsi ai Playoff: da due stagioni è libero. Cassell è ancora un assistente, nonostante il suo nome compaia sovente negli ultimi anni quando si parla di panchina vacanti. Da quest’anno è al fianco di Joe Mazzulla ai Celtics, in passato è stato assistente per Wizards, Clippers e 76ers.

Sembra comunque che LeBron James, a differenza di altri casi del genere in passato, non sia troppo coinvolto nella scelta del nuovo allenatore. “Lui e JJ Redick conducono un podcast insieme, a questo non significa che lo desideri come nuovo coach” ha dichiarato su ESPN l’agente di LeBron, Rich Paul. Nel processo, i Lakers si stanno facendo aiutare da vari consulenti, tra cui lo storico Mike Krzyzewski, ex coach di Duke che, tra gli altri, al college ha allenato anche Redick.