Preseason NBA, Utah batte Portland ma Fontecchio resta al palo

Questa notte gli Utah Jazz hanno battuto 118 a 101 i Portland Trail Blazers ma Simone Fontecchio, pur giocando di più dell’esordio dell’altra notte, non trova mai la via del canestro e chiude con 0 punti e un misero 0/2 dal campo, con 1 rimbalzo e 1 assist.

Naturalmente non c’è da preoccuparsi, Simone avrà tempo e modo di rifarsi, come ha detto anche lui, si sta adattando a questo nuovo mondo, diverso dall’Europa. L’aspetto positivo è che coach Will Hardy gli ha dato un paio di minuti in più rispetto a quanto fatto all’esordio.

Se per Fontecchio non è stata una serata memorabile, buoni segnali da parte degli Utah Jazz che si sono imposti su una potenziale franchigia da playoff come Portland. Siamo sempre in preseason, i top player giocano pochi minuti, però meglio avere impressioni positive che negative. Jordan Clarkson e Mike Conley sono stati i top scorer di serata per il team di Salt Lake City, autori rispettivamente da 19 e 16 punti.

Il processo di adattamento a livello di preseason per Fontecchio continuerà settimana prossima, l’11 ottobre, contro i San Antonio Spurs di Gregg Popovich. Riuscirà Simone a strappare qualche minuto in più e a realizzare almeno una decina di punti? Stiamo a vedere.

