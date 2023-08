Prestazione IRREALE della Francia nella prima amichevole pre-Mondiale

Chiaro messaggio a tutti i naviganti inviato dalla Francia nella prima amichevole di preparazione al Mondiale di basket 2023.

I transalpini hanno letteralmente demolito la Tunisia, schiacciata 93-36 nel test match giocato ieri a Pau.

Affermazione netta per i francesi con una equa distribuzione dei minutaggi fra tutti i giocatori. Nessuno oltre i 20 minuti sul parquet e tutti a referto con Yabusele mattatore a quota 18. Il tutto senza Victor Wembanyama, tenuto fuori dai 12.

Per carità, la Tunisia non è di certo un avversario di prima fascia però un’affermazione del genere fa capire che la Francia è già in forma e può contare su un roster lunghissimo.

Domani a Montpellier un test di certo più attendibile contro la Lituania.

Foto: FIBA