Saranno le Bahamas più forti di sempre per le Qualificazioni Olimpiche

Le Bahamas sono un territorio che conta meno di 400.000 abitanti. Certo, sono un paradiso naturale, ma in quanto a sport di certo non hanno mai brillato. Tantomeno nel basket. Le cose però potrebbero cambiare quest’estate. Le Bahamas saranno infatti impegnate nelle Qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 e potrebbero avere quella che sarebbe a mani basse la loro miglior squadra di sempre. Il CT Chris Demarco ha infatti diramato la lista dei 18 pre-convocati.

Tra di loro compare DeAndre Ayton, centro dei Phoenix Suns nato proprio a Nassau, la capitale delle Bahamas. Non solo: in lista ci sono anche Buddy Hield, guardia degli Indiana Pacers, e Kai Jones, centro degli Charlotte Hornets. Menzione d’onore anche per Mychel Thompson, fratello di Klay ed ex Varese: non gioca una partita ufficiale dal 2017 ma è comunque stato convocato.

Ci vuole poco a capire che, se almeno un paio dei tre NBA accettassero la convocazione, sarebbe senza dubbio la squadra bahamense più forte di sempre. La strada verso le Olimpiadi è sicuramente in salita, visto che nel girone del sudamerica le Bahamas dovranno vedersela con Argentina, Cuba e Panama. Inutile aggiungere che sarebbe la prima storica qualificazione alle Olimpiadi (ma in generale le Bahamas non hanno mai partecipato nemmeno a un Mondiale e solo una volta, nel 1995, all’AmeriCup). Sognare però non costa nulla…