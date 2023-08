Preview Gruppo I: La Serbia è assetata di vendetta con l’Italia; i dominicani vogliono fare la storia

Repubblica Dominicana, Italia, Porto Rico e Serbia si sono lasciate alle spalle l’ostacolo del primo turno e hanno raggiunto il secondo turno del Gruppo I della FIBA Basketball World Cup 2023. Ora il quartetto deve affrontare un’altra sfida: solo due di loro passeranno ai quarti di finale e continueranno a sognare il titolo.

Repubblica Dominicana e Serbia hanno vinto i rispettivi Gironi A e B e sono in vantaggio sulle altre due squadre del Gruppo I, che vedrà affrontarsi le due formazioni dell’altro Girone di Prima Fase.

La favorita – Serbia

L’allenatore del Sud Sudan, Royal Ivey, ha definito la Serbia una “macchina ben oliata”, e gli europei hanno certamente fatto faville, vincendo le tre partite del Gruppo B con una media di 30,3 punti. Bogdan Bogdanovic sta lentamente trovando la sua forma all’interno della squadra e Nikola Jovic ha dimostrato di essere una delle prossime superstar del Paese. E poi Nikola Milutinov è una vera forza nel pitturato. Sarà difficile per l’Italia o la Repubblica Dominicana mettere al tappeto i serbi.

La sfavorita – Porto Rico

Porto Rico ha spaventato un po’ la Serbia con un grande terzo quarto, prima di cadere sotto i colpi degli europei. Ma il Porto Rico ha dimostrato capacità di recupero. La squadra vive e muore grazie alle prestazioni di Tremont Waters, ma può contare anche su solidi big come George Conditt e Isaiah Romero, oltre a Stephen Thompson, Isaiah Pineiro e Jordan Howard. Porto Rico sarà anche una squadra sfavorita, ma non può essere trascurata.

La partita decisiva – Serbia-Italia

Sebbene il derby americano tra Repubblica Dominicana e Porto Rico sia allettante, scegliamo la Serbia contro l’Italia. La Serbia non solo sa che si tratterà di una dura prova di forza tutta europea, ma avrà anche in mente la vendetta. La Serbia ha vinto tutti e sette i suoi primi incontri con l’Italia, compresa la vittoria per 92-77 nel primo turno della Coppa del Mondo 2019. Ma l’Italia ha ottenuto dei successi nelle ultime due partite, entrambe importanti.

La prima vittoria della storia degli azzurri sulla Serbia è arrivata nella finale di Belgrado del torneo di qualificazione olimpica 2020. Gli Azzurri hanno poi ribaltato un deficit di 14 punti per battere la Serbia negli ottavi di finale di FIBA EuroBasket 2022. L’Italia sa che un altro successo contro i balcanici le permetterebbe di raggiungere i quarti di finale della Coppa del Mondo per la prima volta dal 1998.

La domanda aperta – Possono Towns e i dominicani continuare a lavorare in questo modo?

La Repubblica Dominicana è stata una delle storie più divertenti dei Mondiali, soprattutto per il ritorno di Karl-Anthony Towns in Nazionale dopo un decennio di assenza e per l’emergere della guardia ventenne Jean Montero al fianco del genio in panchina Nestor ‘Che’ Garcia. La nazione caraibica è rimasta imbattuta nel Gruppo A e crede di poter arrivare tra le prime otto per la prima volta nella sua storia. Ma non sarà facile.

Fonte: FIBA

