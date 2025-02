Prima DOMINIO assoluto, poi l’infortunio: com’è andato l’esordio di Anthony Davis con Dallas

Questa sera Anthony Davis è sceso in campo per la prima volta da giocatore dei Dallas Mavericks. Il lungo ex Lakers ha fatto brillare gli occhi ai tifosi texani in un clima di forti proteste fuori dal palazzetto per la cessione di Luka Doncic: AD ha iniziato con 14 punti, 8 rimbalzi e 3 assist nel solo primo quarto, mentre i Mavs hanno messo sotto gli Houston Rockets. Lob, canestri in allontanamento, difesa del ferro: Davis ha fatto vedere tutto e, in preda all’entusiasmo, si è anche girato verso il pubblico urlando “I’m here!”.

KYRIE TO AD 😤 pic.twitter.com/SaQys8XGyV — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 8, 2025

Non si è fermato al primo quarto, all’intervallo il suo bottino è salito a 24 punti, 13 rimbalzi e 5 assist. E probabilmente Davis avrebbe chiuso in tripla-doppia se nel corso del terzo quarto non avesse subito un infortunio ancora da chiarire che lo ha messo KO per il resto della gara. AD ha abbandonato il gioco tenendosi l’inguine, senza aver subito alcun contatto dagli avversari: la sua partita è terminata con 26 punti, 16 rimbalzi, 7 assist, 3 stoppate e 10/18 al tiro in 31′ sul parquet.

Anthony Davis went to the locker room with a non-contact injury pic.twitter.com/uq4671SOJG — Bleacher Report (@BleacherReport) February 8, 2025

Houston, che si era riavvinata nel terzo quarto dopo aver mandato in campo Steven Adams proprio per fronteggiare il rebus Anthony Davis, è alla fine stata sconfitta grazie ad un altro giocatore arrivato a Dallas nella trade per Doncic: Max Christie (23 punti, secondo miglior marcatore dei Mavs dopo AD). Con una tripla nel clutch, Christie ha mandato i titoli di coda e i Mavs hanno festeggiato la vittoria 116-105, con un po’ di apprensione per le condizioni di Davis. Dovranno probabilmente abituarcisi, visto che Davis è notoriamente un giocatore abbastanza fragile: il fatto che anche a partita in corso comunque un suo ritorno in campo fosse ancora in dubbio dovrebbe però far ben sperare su un veloce recupero.