Isaiah Stewart ha tirato un PUGNO a Drew Eubanks prima dalla partita ed è stato arrestato

La partita tra Detroit Pistons e Phoenix Suns ieri notte si è giocata regolarmente, ma in condizioni davvero insolite. Tra le fila dei Pistons c’era Simone Fontecchio (18 punti), ma non Isaiah Stewart che è stato addirittura arrestato prima della palla a due a causa di un alterco con Drew Eubanks nel tunnel degli spogliatoi.

I due sarebbero venuti petto-contro-petto, non si conoscono ancora i motivi, e Stewart avrebbe colpito Eubanks con un pugno al volto. Sul luogo è intervenuta anche la polizia e il lungo dei Pistons è stato portato via, citato in giudizio e successivamente rilasciato. Gli agenti stanno proseguendo le indagini. Eubanks invece è sceso regolarmente in campo, giocando 18′.

“L’attacco a Eubanks è avvenuto senza alcuna provocazione, questi atti di violenza sono inaccettabili. Supportiamo Drew inequivocabilmente e continueremo a lavorare con le forze dell’ordine e la NBA” ha dichiarato un portavoce dei Suns.

Isaiah Stewart non è nuovo ad episodi di violenza: un paio di anni fa era stato protagonista di una rissa in campo, dopo essere stato colpito da LeBron James.