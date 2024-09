ESPN vuole tenere Adrian Wojnarowski… ma con un ruolo nuovo

Ieri il mondo dell’NBA è rimasto scioccato quando Adrian Wojnarowski, Senior Insider di ESPN, ha annunciato il suo ritiro dal mondo dell’informazione.

Wojnarowski lavorava con l’emittente dal 2017, ma ha deciso di cambiare strada e di diventare il GM del programma di basket maschile di St. Bonaventure. Tuttavia, c’è la possibilità che Wojnarowski mantenga un piccolo ruolo in ESPN.

Adrian Wojnarowski ha un rapporto di lunga data con il presidente di ESPN James Pitaro, che ha condiviso il tempo con il famoso giornalista quando entrambi lavoravano a Yahoo. Quando Wojnarowski ha parlato con Pitaro e un altro membro del team dirigenziale, Pitaro è rimasto scioccato dalla notizia del ritiro, secondo The Athletic.

Inoltre, la possibilità che Wojnarowski diventi un consulente di Pitaro è ancora sul tavolo, anche se la sua priorità a tempo pieno rimarrebbe St. Bonaventure, hanno fatto notare le fonti di The Athletic.

Vedere il famoso giornalista sportivo allontanarsi dalla sua ex azienda è difficile, ma la mossa dovrebbe essere di buon auspicio per il suo benessere.

The Athletic ha riferito che Wojanorwski era esaurito dai compiti molto impegnativi del suo ruolo di Senior Insider. Secondo quanto riferito, aveva bisogno di stare al telefono per quasi 24 ore al giorno, sette giorni su sette, per svolgere il lavoro ad alto livello.

Inoltre, Wojnarowski non voleva affrontare le notti di sonno di tre ore necessarie per essere al corrente delle ultime notizie e degli sviluppi dell’inizio della stagione.

