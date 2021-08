Qualificazioni Mondiali 2023: sono 32 le nazionali europee partecipanti

Cresce l’attesa per i prossimi Mondiali di pallacanestro. La manifestazione si svolgerà dal 25 agosto al 10 settembre 2023 e sarà il primo a non essere disputato in un unico paese.

La fase a gironi si giocherà infatti in Indonesia, Giappone e Filippine. Tutta la fase finale, invece, avrà luogo nella città di Manila.

Sono state definite le 32 nazionali europee che prenderanno parte alle qualificazioni. Il sorteggio avrà luogo il 31 Agosto.

Alle 24 squadre partecipanti a Eurobasket 2022 si sono aggiunte Macedonia, Lettonia, Islanda, Montenegro, Bielorussia, Portogallo, Svezia e Slovacchia.

Una volta terminati i sorteggi, la prima finestra di qualificazione si svolgerà nel mese di Novembre, dal 22 al 30: in totale sono 12 i posti assegnati alle nazionali europee.