Qualificazioni Mondiali, Italia – Gran Bretagna: i convocati azzurri e dove vederla in tv

Con ancora negli occhi il +36 di Newcastle upon Tyne, ma con i piedi ben saldi per terra, l’Italia si prepara per affrontare nuovamente i britannici, lunedì 2 marzo in un Modigliani Forum sold-out (ore 19.30 live Sky Sport, Now e DAZN).

Il CT Luca Banchi, che fin dal post gara della Vertu Arena ha avvisato tutti che il “ritorno” contro la Gran Bretagna sarà una partita completamente diversa, ha scelto i 12 che questa sera scenderanno in campo: entrano nel roster Diego Flaccadori, Gabriele Procida e Giampaolo Ricci.

Lo staff medico, in accordo con lo staff tecnico, ha deciso di non inserire tra i 12 Momo Diouf per il perdurare della preesistente sintomatologia al ginocchio sinistro. Out anche Francesco Ferrari, che insieme a Diouf rimarrà aggregato alla squadra come richiesto dagli stessi giocatori.

Giordano Bortolani e Giovanni Veronesi sono stati autorizzati a lasciare il raduno. Lascia il raduno anche Davide Casarin a causa di una riacutizzazione della tendinopatia rotulea al ginocchio destro.

Cambia anche il roster a disposizione di coach Marc Steutel, che inserisce in squadra Quinn Ellis, playmaker dell’Olimpia Milano, assente a Newcastle.

Al momento l’Italia è seconda in classifica nel gruppo D, dietro solo all’Islanda per lo scontro diretto perso a Tortona. Gli islandesi hanno sorpreso la Lituania con un buzzer beater del solito Fridriksson costringendo i baltici alla seconda sconfitta consecutiva dopo il ko di Klaipeda per merito degli Azzurri.

Se l’Italia dovesse battere nuovamente la Gran Bretagna e la Lituania dovesse perdere con l’Islanda nel match di lunedì a Klaipeda, gli Azzurri sarebbero già qualificati alla seconda fase con una “finestra” (due gare) di anticipo. Un “piccolo episodio in una lunga serie” per citare il CT Banchi, perché tutte le squadre qualificate portano alla seconda fase tutti i punti e ciò significa che occorre vincere il più possibile. Il gruppo C, quello composto da Serbia, Turchia, Bosnia Erzegovina e Svizzera, eleverà ancor di più il coefficiente di difficoltà.

La gara del Modigliani Forum (sold-out) è organizzata per la FIP dall’advisor commerciale Master Group Sport.

Le parole di coach Banchi alla vigilia della sfida del Modigliani Forum: “A Newcastle abbiamo giocato una partita solida, con un alto livello di attenzione diffuso in tutti e 12 i giocatori, cogliendo una vittoria importante, che urge replicare a Livorno. Ci saranno cambiamenti in organico dettati da scelte tecniche e altri legati a condizioni fisiche. Domani sarà fondamentale mantenere un’alta intensità reagendo ai possibili adeguamenti di organico e tattici della Gran Bretagna. Gestione dei possessi sotto pressione e controllo dei rimbalzi potranno rivelarsi decisivi“.

CONVOCATI

ITALIA

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, Guardia, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Casademont Saragozza – Spagna)

#1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro, Umana Reyer Venezia) – Capitano

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#19 Gabriele Procida (2002, 198, Guardia/Ala, Real Madrid – Spagna)

#20 Saliou Niang (2004, 199, Guardia, Virtus Olidata Bologna)

#26 Luigi Suigo (2007, 220, Centro, Mega Superbet Basket – Serbia)

#45 Nicola Akele (1995, 193, Ala, Virtus Olidata Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, Guardia/Ala, Galatasaray Mct Technic – Turchia)

GRAN BRETAGNA

#0 Gabriel Olaseni (1991, 208, Centro, Mersin – Turchia)

#1 Quinn Ellis (2003, 195, Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)

#5 Amin Adamu (1997, 194, Ala, London Lions)

#6 Luke Nelson (1995, 191, Guardia, Sopron – Ungheria)

#7 Jelani Watson-Gayle (1998, 184, Playmaker, Cherno More Ticha Varna – Bulgaria)

#11 Josh Uduje (2002, 196, Guardia, Saint Chamond – Francia)

#13 Jubrile Belo (1998, 204, Ala/Centro, Falco Szombathely – Ungheria)

#15 Akwasi Yeboah (1997, 198, Ala, Trabzonspor – Turchia)

#22 Myles Hesson (1990, 198, Ala, Mykonos – Grecia)

#24 Carl Wheatle (1998, 195, Guardia, Umana Reyer Venezia)

#30 Dan Akin (1998, 206, Centro, Kolossos – Grecia)

#31 Deane Williams (2996, 203, Ala, London Lions)