Quando la progettualità paga: Reyer Venezia prima nel maschile e nel femminile

L’Umana Reyer Venezia chiude il 2023 in vetta alle classifiche di Serie A1 femminile e Serie A maschile. Entrambe le prime squadre orogranata hanno confermato il primo posto grazie alle preziose vittorie esterne a San Martino di Lupari e Sassari.

Le Leonesse hanno concluso il girone d’andata senza mai perdere una partita: 12 vittorie con la miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato. Agli orogranata, invece, manca una partita per completare il girone d’andata, in programma domenica 7 gennaio al Taliercio contro Napoli. Il team reyerino comanda il ranking italiano maschile con 11 vittorie e 3 sconfitte, come miglior squadra a rimbalzo difensivo e terza miglior difesa del campionato.

Il commento del Presidente Federico Casarin.