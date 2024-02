Quando rischiammo di vedere LeBron, Kobe e T-Mac allo Slam Dunk Contest

Abbiamo rischiato seriamente di vedere LeBron James, Kobe Bryant e Tracy McGrady sfidarsi in uno Slam Dunk Contest.

La loro partecipazione era nei piani della NBA che avrebbe anche messo dei soldi sul piatto per convincerli. Un milione di dollari come compenso per ognuna delle tre superstar. Tutti e tre, però, avrebbero rifiutato questa offerta e perciò lo Slam Dunk Contest dei sogni non si è mai realizzato.

La ha svelato un altro mostro sacro della schiacciata, Vince Carter.

Fonte: Yahoo! Sports