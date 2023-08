Quanto guadagnerà Jabari Parker al Barcellona?

Ieri il Barcellona ha ufficializzato un grande colpo di mercato: Jabari Parker, ex seconda scelta assoluta al Draft NBA, ha firmato un annuale. L’americano è stato individuato come sostituto di Nikola Mirotic, ma a causa delle sue precarie condizioni fisiche nel contratto sono state inserite alcune clausole per tutelare il club in caso di infortuni.

Mirotic era di gran lunga il giocatore più pagato d’Europa, Parker non guadagnerà quanto lui ma sicuramente una cifra considerevole. I dettagli dell’accordo sono stati svelati da Michael Scotto di HoopsHype: l’ex Bucks e Celtics guadagnerà circa 2 milioni di dollari totali. Nel contratto è inclusa anche una opzione di uscita lato giocatore, qualora arrivasse una chiamata dalla NBA.

Jabari Parker, prima della firma col Barça, era fermo da un anno e mezzo: la sua ultima partita ufficiale risale a gennaio 2022 con Boston.

Former No. 2 overall pick Jabari Parker has signed a one-year deal worth an estimated $2 million with Barcelona, @hoopshype has learned. Parker’s deal, which was negotiated by @PrioritySports, includes an NBA opt-out clause.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 7, 2023