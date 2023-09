Quanto siamo appassionati di NBA rispetto agli altri Paesi europei? Ecco la ricerca che svela la classifica

L’NBA sta diventando sempre più popolare tra i Paesi europei, e in particolare in Italia: una nuova ricerca ha rivelato le 10 nazioni europee che si classificano come le più grandi appassionate dell’NBA e l’Italia è al 5° posto!

Nell’ambito dell’European Basketball Index, il team di OLBG ha rivelato quali sono i Paesi europei con il maggior interesse per la pallacanestro sulla base dei dati di ricerca degli ultimi 12 mesi, e i fan della Slovenia sono quelli che effettuano il maggior numero di ricerche sull’NBA ogni 100.000 persone.

Le 10 nazioni europee più appassionato dell’NBA

Rank Country Population NBA Searches NBA Searches per 100,000 people 1 Slovenia 2,099,790 1,660,600 79,084 2 Spain 47,222,613 22,893,000 48,479 3 Ireland 5,323,991 2,375,100 44,611 4 Iceland 360,872 137,640 38,141 5 Italy 61,021,855 22,332,000 36,597 6 Luxembourg 660,924 233,500 35,329 7 Israel 9,043,387 3,145,700 34,785 8 France 68,521,974 23,706,000 34,596 9 Serbia 6,693,375 2,227,000 33,272 10 Greece 10,497,595 3,144,700 29,956

La Georgia è il Paese europeo che si interessa meno alla NBA, con appena 245 ricerche ogni 100.000 persone, seguita dall’Azerbaigian (746) e dalla Bielorussia (1.057).

Mateusz Ponitka è il giocatore di basket più popolare di EuroLega, con un indice di popolarità complessivo di 8,77 su 10.

Lorenzo Brown è il giocatore di EuroLeague più cercato negli ultimi dodici mesi, con 1,5 milioni di ricerche su Google.

Dwayne Bacon è il giocatore di EuroLeague più seguito su Instagram con ben 451.000 follower su Instagram.

È possibile consultare la ricerca cliccando QUI.

