Nikola Jokic commenta il suo terzo titolo di MVP: “Avrei preferito non vincerlo…”

Nikola Jokic ha vinto il terzo titolo di MVP della regular season NBA nella sua carriera.

Un premio meritato ma il diretto interessato ha dichiarato di aver preferito la scorsa stagione, quando non ha portato a casa il riconoscimento ma l’anello di campione NBA.

In tutta sincerità, mi è piaciuto di più lo scorso anno quando non ho vinto l’MVP ma poi ho conquistato il titolo NBA. Questo premio conta soprattutto per le mia legacy, quando mi ritirerò sarò più orgoglioso di me stesso rispetto a quanto lo sono ora. Come mi vedranno le prossime generazioni? Probabilmente sarò considerato un nonno figo… Il futuro? Non voglio togliere il posto a qualche giovane o mettere in difficoltà la franchigia. Giocherò finché riuscirò a farlo ad alti livelli e potrò aiutare la squadra a vincere.