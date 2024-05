Alcuni dati PAZZESCHI sulla post season magica dei New York Knicks

I New York Knicks sembrano la proverbiale “squadra in missione”. Finora la loro post season è stata eccezionale nonostante alcuni problemi fisici.

I Knicks si sono portati sul 2-0 contro gli Indiana Pacers vincendo entrambe le prime due sfide delle semifinali di Conference al Madison Square Garden. Durante gara 2, però, hanno dovuto rinunciare per larghi tratti al loro leader Jalen Brunson e poi anche a un’altra pedina fondamentale come OG Anunoby che molto probabilmente a Indianapolis non ci sarà.

Fino a questo momento però è bastato il terzetto di alumni dell’università di Villanova. Brunson, Josh Hart e Donte DiVincenzo hanno giocato tutti per lo stesso college, si sono ritrovati a New York e stanno confermando le ottime cose fatte vedere in stagione regolare. Hanno letteralmente preso in mano la squadra e salgono in cattedra quando i possessi contano. Loro tre, infatti, segnano l’84% dei punti realizzati dall’intera squadra nei quarti periodi delle otto partite di Playoffs disputate finora.

Altre statistiche incredibili sono quelle sull’impiego di Josh Hart, letteralmente insostituibile nel sistema di Tom Thibodeau. Hart non esce dal campo da ben dieci quarti consecutivi, ha giocato per intero le prime due sfide con i Pacers e il secondo tempo di gara 6 con i Sixers. Finora è rimasto in campo per 374 minuti sui 389 giocati da New York in post season. Nelle ultime cinque partite ha una media di 48.2 minuti giocati. Sì, avete letto bene: c’è stato un overtime che l’ha portato a giocare di media più di quanto duri abitualmente una partita NBA. Ha giocato 48 minuti in quattro match, l’ultimo a farlo fu Jimmy Butler nel 2013. Quell’anno però gli Heat vinsero il titolo, NY è “appena” al secondo turno. Numeri destinati addirittura ad aumentare, visto il probabilissimo forfait di Anunoby.

Ai playoff pazzeschi di Jalen Brunson abbiamo dedicato un articolo a parte.