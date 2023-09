Serge Ibaka è attualmente free agent dopo una stagione in NBA con i Milwaukee Bucks e ora pare essere molto vicino al Bayern Monaco, formazione che verrà allenata il prossimo anno da Pablo Laso, ex Real Madrid.

Il congolese con passaporto spagnolo a breve compirà 34 anni e ha probabilmente capito che la sua carriera in NBA è finita e per questo ha deciso di avere una seconda vita in Europa, in particolar modo in EuroLega.

Al momento sappiamo poco di più, a parte questo tweet. Però l’idea è di firmare il giocatore africano, naturalizzato europeo, per un anno e poi capire se c’è modo di continuare con lui nelle prossime annate.

Serge Ibaka ha vinto un titolo NBA nel 2019 con i Toronto Raptors. Il suo assistant coach era Sergio Scariolo, commissario tecnico della Spagna, che ha rappresentato, oltre che capo allenatore della Segafredo Virtus Bologna.

Stiamo a vedere se davvero Serge Ibaka si trasferirà a breve in Germania, al Bayern Monaco. E se avrà come allenatore Pablo Laso, al ritorno in panchina dopo i problemi fisici che lo hanno portato ad allontanarsi dalla panchina del Real Madrid.

