Quella volta che Michael Jordan era vicinissimo all’Estudiantes

Michael Jordan ha giocato per due franchigie in tre momenti diversi nel corso della sua carriera: gli Chicago Bulls e gli Washington Wizards. Tuttavia, nel 1999, “His Airness” era molto vicino a giocare per una squadra che hai a malapena sentito nominare.

Durante il lockout NBA del 1999, l’Adecco Estudiantes Madrid della Liga ACB ha fatto a Jordan un’offerta così allettante che era impossibile direi di no.

L’Estudiantes Madrid aveva offerto a Michael Jordan 12 milioni di dollari e lezioni private di golf dalla leggenda Severiano Ballesteros.

Secondo Paco Torres, direttore del quotidiano spagnolo “Gigantes”, l’Adecco aveva stanziato 2.000 milioni di pesetas per convincere Jordan a giocare per loro.

“È stata un’operazione mondiale”, ha dichiarato Paco Torres, direttore di Gigantes. “Il budget era separato dalla sponsorizzazione specifica dell’Estudiantes. L’Adecco, nella sua sede di San Francisco, aveva approvato quei 2.000 milioni per Jordan per vestire la maglia dell’Estudiantes. L’impatto sarebbe stato immediato: tutto ciò che MJ tocca si trasforma in oro”.

Paco ha inoltre affermato che l’agente di MJ ha effettivamente preso in considerazione l’offerta, ma il lockout NBA è terminato prima che potessero andare avanti con l’accordo.

“Gli agenti di Jordan sono venuti per valutare l’offerta, che era reale, ma il lockout è terminato prima che potesse raggiungere lo stesso Michael”.