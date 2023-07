La Pallacanestro Varese ha dovuto trovare necessariamente un nuovo coach dopo che Matt Brase ha deciso di lasciare l’Italia per tornare in NBA. Infatti l’ora ex coach biancorosso ha firmato come assistant coach ai Philadelphia 76ers. Luis Scola però non si è fatto trovare impreparato e ha già trovato il suo sostituto: il prossimo coach dell’Openjobmetis Varese sarà Chase Buford. 34enne allenatore americano reduce dall’esperienza in Australia ai Sydney Kings dove ha vinto gli ultimi due titoli nazionali, secondo La Prealpina.

Come potete immaginare dal nome, Chase Buford ha a che fare con R.C. Buford, storico GM e da qualche anno anche CEO dei San Antonio Spurs, in particolare è il figlio. Non pensate però che Chase sia uno qualunque perché nelle ultime due stagioni australiane ha dimostrato di poter fare la differenza in un campionato di livello com’è quello oceanico.

Questa sarà la sua prima esperienza europea però crediamo che Buford si adatterà molto in fretta al basket di Varese, essendo una pallacanestro molto americana, come si è adattato in fretta anche Matt Brase, che avrebbe qualificato Varese tra le prime 4-5 dei playoff se non avessero avuto quella squalifica a campionato quasi terminato. Stiamo a vedere se sarà lui il coach e quando verrà annunciato.