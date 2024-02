“Questi sono quelli che vengono ad aiutarci a casa nostra”, Luciana Littizzetto scherza con Mabor Dut Biar e Fazio a Che Tempo Che Fa

Mabor Dut Biar, centro della Generazione Vincente Napoli Basket fresco di trionfo nella Frecciarossa Final Eight 2024, è stato il protagonista di un simpatico momento nella puntata della scorsa domenica di “Che Tempo Che Fa”, quando, entrando in “sfilata” con Luciana Littizzetto, ha scherzato con Fabio Fazio in merito alla sua altezza e ha raccontato la sua storia.

Luciana Littizzetto ha scherzato con Mabor Dut Biar e Fabio Fazio, oltre che sui 214 centimetri e il 50 e passa di piede, sul fatto che “Questi sono quelli che vengono ad aiutarci a casa nostra”, che ora è anche “casa loro”, come ha giustamente e prontamente sottolineato il conduttore ex Rai.