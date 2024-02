Pozzecco: “Pajola mi ricorda Basile, sa sempre cosa fare”

Gianmarco Pozzecco e l’Italbasket hanno fatto bottino pieno nelle prime due gare di qualificazione ad Eurobasket 2025: le vittorie contro Turchia ed Ungheria hanno evidenziato per l’ennesima volta che la forza della squadra azzurra sta soprattutto nel gruppo, oltre che negli sprazzi di talento di qualche singolo, come Melli, Spissu e Polonara, ma è in elementi come Alessandro Pajola che si vede la mano del coach, capace di utilizzare i suoi giocatori nel modo migliore.

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Pozzecco si è espresso così su Pajola, capace quasi sempre di arginare i più talentosi giocatori avversari grazie alla sua applicazione nella metà campo difensiva: “In Ungheria, osservavo Adam Hanga prima della partita e leggevo sul suo volto la decisione di chi è pronto a giocare da leader. Poi ha incontrato sulla sua strada Pajola, un vero fuoriclasse. E non lo è solo in difesa, dove è capace di anticipare le intenzioni dell’avversario, ma lo è anche in attacco: mi ricorda Gianluca Basile, con le dovute differenze tra i due, i classici giocatori sempre al posto giusto al momento giusto, quelli che sanno sempre cosa fare”.

Pozzecco ha parlato anche di altri singoli come Melli e Polonara: “Avevo chiesto a Nicoló di darmi una mano almeno con la Turchia, il gruppo ha bisogno di lui: ha fatto 17 punti in 20 minuti, quasi a mettere la firma sul nostro accordo, così ho potuto farlo riposare per la seconda gara. Polonara? Achille è passato attraverso il momento buio della malattia, ne è uscito con forza e lo ha fatto con determinazione e dignità. La partita in Ungheria da capitano l’ha meritata e deve godersela”.

Leggi anche:

Le parole di coach Pozzecco dopo la gara con l’Ungheria

Nico Mannion: “Giochiamo duro per il Poz, lui ti vuole davvero bene”

Foto: fiba.basketball