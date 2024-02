Torna l’Eurolega. EA7 Milano e Virtus Bologna: vietato sbagliare!

Archiviata la negativa esperienza alle Final Eight di Coppa Italia, le due regine del basket italiano Virtus Bologna e Olimpia Milano sono pronte a tornare sul parquet europeo per due appuntamenti delicatissimi che potrebbero fungere da crocevia della stagione.

Le VuNere tra le prime della classe

Mancano otto giornate al termine della regular season e la la Virtus Bologna è pronta ad accogliere tra le mura amiche del PalaFiera gli spagnoli del Valencia, attualmente in zona play-in: il team di Banchi cerca un successo per mantenere a debita distanza due insidiose inseguitrici come Olympiakos e Fenerbache (a soli due punti di distanza), e, al contempo, tentare il sorpasso su Panathinaikos e Monaco che occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione, a pari punti con Bologna ma davanti per scontri diretti vinti.

Nelle ultime giornate gli emiliani hanno lasciato qualche punto di troppo per strada, compromettendo la tranquillità di una classifica che finora li ha visti – per gran parte – sempre in seconda posizione, alle spalle della corazzata madrilena di Pablo Laso.

Rispetto al girone d’andata, la Virtus Bologna ha avuto un importante calo di rendimento, considerando le nette sconfitte nelle ultime quattro trasferte con Maccabi, Efes, Fenerbache e Barcellona; il PalaFiera resta però un fortino difficilmente espugnabile, finora ha registrato soltanto 2 sconfitte in 13 match casalinghi.

Olimpia Milano: si può fare.

Per l’Olimpia Milano la situazione è complicata, ma non disperata.

I meneghini inseguono un posizionamento nel play-in e sono attualmente distanti solo due vittorie da Maccabi (10a) e Valencia (9a); dunque una vittoria della Virtus Bologna potrà servire un allettante assist alla collega italiana. Da tener d’occhio, tuttavia, il risultato di Partizan ed Efes, franchigie egualmente in corsa per un posto nelle prime dieci (soprattutto i turchi ci hanno abituato a finali di stagione in volata).

Messina &co. saranno impegnati in terra francese contro il Lyon Villerbaune, ultima in classifica con 5 vittorie e 21 sconfitte. Tocca rimboccarsi le maniche e portare a casa almeno cinque vittorie su otto per sperare, e non è detto che basti.

Milano negli ultimi tempi è apparsa rinvigorita, ritrovando in Mirotic e Shields le proprie certezze, e si è confermata una squadra assolutamente imprevedibile se consideriamo l’espressione di prestazioni diametralmente opposte a distanza di pochi giorni.

La speranza di avere entrambe le italiane nei play-off Eurolega non è impossibile da realizzare e rappresenterebbe un successo importante per il nostro movimento dopo diversi anni dietro le quinte.

Palla a due Giovedì ore 20.30 per Bologna e Venerdì ore 20.00 per Milano!

