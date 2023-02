Questo All Star Game è un’ecatombe: Embiid in dubbio, e ora anche Giannis…

Questo All Star Game rischia davvero di essere “monco” per l’assenza di numerose tra le star più luminose della NBA. Sono già certe quelle di Kevin Durant, Zion Williamson e Steph Curry, sostituiti nei giorni scorsi. Ieri però anche Joel Embiid, che apparentemente non aveva alcun infortunio, ha messo in dubbio la sua presenza a Salt Lake City questo weekend.

Il centro dei Philadelphia 76ers ha dichiarato di “non essere fisicamente integro” al momento. Non solo: ha anche detto di non esserlo da ormai 3-4 settimane per un problema al piede e che i dottori gli hanno consigliato di fermarsi per un paio di settimane. L’All Star Break dura 9 giorni e per Embiid potrebbe essere l’occasione per recuperare. Non si hanno comunque notizie certe su una sua assenza, per ora.

Nella notte si è inoltre aggiunto il possibile forfait di Giannis Antetokounmpo, uno dei capitani delle due squadre. Il greco, nell’ultima partita prima della pausa, si è infortunato al polso cadendo nel secondo quarto contro i Bulls. Giannis è uscito e non è più rientrato, la sua presenza per domenica, viste le date ravvicinate, è quindi in forte dubbio.