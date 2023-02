Olimpia Milano, anche la beffa: infortunio serio per Devon Hall

Prosegue la stagione nerissima dell’Olimpia Milano, eliminata al primo turno delle Final Eight di Coppa Italia questo mercoledì contro Brescia e per questo subissata di ulteriori critiche. I biancorossi sono primi in stagione regolare, ma hanno già perso Supercoppa e Coppa Italia. In più, le cose in EuroLega non vanno meglio con un poco dignitoso quartultimo posto.

Alcuni attribuiscono parte di queste sconfitte agli infortuni, e in questo senso alla lunga lista di giocatori andati KO in questa stagione si aggiunge ora anche Devon Hall. L’americano, come comunicato dall’Olimpia, ha subito una lesione al ginocchio destro nella gara contro Brescia. Sarà rivalutato tra 4 settimane, quindi lo rivedremo nel migliore dei casi per fine marzo.

Hall in questa stagione sta segnando 8.2 punti di media in EuroLega.