All Star Game 2023, i sostituti di Curry, Durant e Williamson

Adam Silver alla fine ha scelto i giocatori che sostituiranno gli infortunati Steph Curry, Kevin Durant e Zion Williamson all’All Star Game di Salt Lake City che andrà in scena domenica 19 febbraio.

Anthony Edwards, al suo primo All Star Game, prenderà il posto di Curry. Pascal Siakam sarà convocato per Durant. Infine De’Aaron Fox prenderà il posto di Zion Williamson. I nuovi tre giocatori entreranno nel pool di All Star che saranno smistati nelle due squadre, il Team LeBron e il Team Giannis, poco prima dell’inizio della partita.

Rimangono fuori dall’All Star Game gli altri “snobbati”, come Anthony Davis, Trae Young e James Harden. Da capire se Jaylen Brown, infortunatosi ieri, potrà prendere parte alla gara.

Those three players are expected to place Phoenix’s Kevin Durant, Golden State’s Steph Curry and New Orleans’ Zion Williamson, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2023