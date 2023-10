LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, ha espresso più volte, nel corso dell’ultimo anno o giù di lì, che gli piacerebbe far parte di un gruppo di proprietà che porti una squadra NBA a Las Vegas. Da oggi, un’altra leggenda dei Lakers, Shaquille O’Neal, ha dichiarato il suo desiderio di possedere una squadra a Las Vegas e ha chiarito che non vuole collaborare con nessuno.

“Mi piacerebbe avere una franchigia tutta mia”, ha detto Shaquille O’Neal a Arash Markazi di The Messenger. “So che a Las Vegas non è ancora stata assegnata una squadra NBA, ma se mai dovessero arrivare a un punto tale da ottenere una squadra, vorrei farne parte. Non voglio collaborare con nessuno. Voglio tutto per me”.

Sarà interessante vedere se la NBA prenderà in considerazione un’espansione nel prossimo futuro. Secondo Markazi, Las Vegas e Seattle sono le destinazioni più probabili per l’espansione di una franchigia.

Chissà se Shaquille O’Neal o LeBron James saranno interessati a possedere la squadra di Seattle, se dovessero perdere la franchigia di Las Vegas. Magari potrebbero mettersi insieme in quel caso e realizzare una franchigia lì dove per anni ci sono stati i Seattle Sonics.

