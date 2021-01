Kyrie Irving non è preoccupato dalle ultime sconfitte dei Nets: “Saremo sul palcoscenico dei più grandi”

I Brooklyn Nets hanno perso le ultime due partite, entrambe con i Cleveland Cavaliers, dopo il ritorno di Kyrie Irving dalla sua lunga assenza durata quasi due settimane. Solo nel primo di questi due incontri hanno giocato tutti e tre Kevin Durant, James Harden e lo stesso Irving, ma i due KO hanno fatto molto discutere soprattutto per i numeri difensivi assolutamente da dimenticare.

In risposta a chi già così presto dà giudizi su ciò che riusciranno a fare questi Nets, Irving ha pubblicato poco fa delle storie su Instagram in cui predica calma e ostenta sicurezza: “Non preoccupatevi. È un lungo viaggio. Saremo su quel palcoscenico. Sul palcoscenico sul quale si incontrano ‘i migliori dei migliori’… Lo sapete, il palcoscenico principale. Dove chi può, fa. E chi non può, parla di coloro che stanno facendo. Se siete dalla nostra parte, grandioso. Spacchiamo tutto. Se non lo siete… Sapete di voler parlare della nostra grandezza in ogni caso!”.

Kyrie isn’t worried about back-to-back losses for the Nets. pic.twitter.com/oo1Nf8SXZG — Bleacher Report (@BleacherReport) January 23, 2021

