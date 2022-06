Reyer Venezia, due colpi in arrivo: Derek Willis e James Anderson

La Reyer Venezia continua la costruzione della squadra. Nel reparto lunghi è vicinissimo l’ingaggio di Derek Willis, come raccolto da BasketUniverso. Il lungo americano, esploso a Brindisi due anni fa, ha giocato in Spagna nella scorsa stagione con la maglia di Badalona: per lui 9.0 punti e 5.6 rimbalzi di media in EuroCup.

Ma Venezia ha chiuso anche per James Anderson, che dopo quattro stagioni ha lasciato i campioni d’Europa dell’Efes. Per l’americano, 33 anni, manca solo l’annuncio, come raccolto sempre dalla nostra redazione. Anderson nell’ultima stagione di Eurolega ha segnato 3.1 punti di media.

