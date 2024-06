Riccardo Rossato sarà il primo colpo di Trapani per la Serie A

Riccardo Rossato sarà un nuovo giocatore della Trapani Shark, che ieri ha centrato una storica promozione in LBA. Valerio Antonini ha voluto regalare alla piazza il primo colpo post-promozione assicurandosi le prestazioni dell’ormai ex capitano di Scafati, reduce da ben sei stagioni in maglia gialloblu.

Antonini ha rilasciato sin da subito dichiarazioni importanti in cui promette ai suoi supporters una florida e duratura permanenza nella categoria, costruendo un roster di assoluto livello sin dalla prossima stagione per assestarsi subito nel gruppetto delle prime quattro. L’obiettivo, secondo il patron, è portare lo scudetto a Trapani nel giro di pochissimi anni.

Rossato è una guardia classe 1996 che ha fatto tanta gavetta in cadetteria prima di approdare in Serie A, dimostrando un coefficiente tecnico elevato. Diversi club si erano interessati, ma Trapani ha bruciato sul nascere ogni ulteriore trattativa mettendo sul piatto il triplo dell’ingaggio attualmente percepito.

Questo dimostra che sta per giungere in LBA una potenza economica di dimensioni importanti: mettere sul piatto cifre esageratamente superiori a quelle che basterebbero per strappare un “sì” è un segnale forte che Antonini manda alle storiche piazze del basket italiano. Si prospetta un’estate molto calda in Sicilia.

