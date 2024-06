Luca Conti firma alla Vanoli Cremona!

Luca Conti è un nuovo giocatore della Vanoli Cremona.

L’ala classe 2000 ha vestito la canotta della Dolomiti Energia Trento – sua città natale – nella scorsa stagione, registrando tuttavia uno scarso impiego in un roster altamente competitivo sia in LBA che in Eurocup.

L’approdo a Cremona è una grande occasione di crescita per Conti, su cui coach Cavina ha investito tanto in termini di aspettative; il possibile approdo di Caruso al termine delle Finals costituirebbe l’embrione del nuovo pacchetto italiani della Vanoli, orfana dei partenti Pecchia e Denegri.

Leggi anche: Che beffa per Trento: Payton Willis va a Granada!