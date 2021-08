Rick Pitino: “Il basket FIBA è tre volte più fisico di quello NBA”

Rick Pitino dall’anno scorso allena l’università di Iona, dopo essere stato una leggenda NCAA ed aver assaggiato anche la NBA tra New York e Boston. Il coach, 69 anni a settembre, si trova in questi giorni in Grecia per la pre-season: nelle scorse ore Iona ha giocato un’amichevole contro il Peristeri.

Per Pitino, che è stato allenatore del Panathinaikos e della Grecia di recente, è stata l’occasione per tornare in ambito FIBA. Al termine della gara, il coach americano si è lasciato andare a parole importanti per il basket FIBA, paragonato a quello americano. Pitino ha detto di considerare il primo superiore al secondo in un aspetto che invece spesso viene indicata come il maggior vantaggio della NBA sul resto del mondo.

È stata una grande esperienza per noi. Abbiamo giocato contro una squadra professionistica che giocherà la Champions League. Tre dei loro giocatori sono stati miei giocatori in Nazionale e sono fantastici. Il loro allenatore era mio assistente, un’esperienza fantastica. Abbiamo perso di 10, ma abbiamo guadagnato molto. Ciò che i miei giocatori hanno imparato maggiormente è stato che il basket FIBA è tre volte più fisico di quello NBA e cinque volte più fisico di quello collegiale.