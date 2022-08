Ricordate Dane DiLiegro? Ora è un famoso attore di Hollywood!

Tre anni fa, Dane DiLiegro si è presentato a Hollywood dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita come cestista in Italia, tra Serie A e Serie A2. Aveva giocato a basket, prima al liceo del Massachusetts, poi all’Università del New Hampshire e poi, per otto anni pieni di avventure, da professionista in Europa.

Aveva anche altri sogni e abilità, ma a 31 anni stava lottando per renderli realtà. Sognava, ad esempio, di essere il prossimo Anthony Bourdain, conducendo uno spettacolo sui viaggi culinari. Ad un certo punto, tra una stagione e l’altra, fece l’apprendista in Italia con il famoso macellaio toscano Dario Cecchini. Ha persino elaborato uno spettacolo su YouTube che ha presentato ai produttori.

Il sogno più grande, anche se non lo sapeva, era quello di fare l’attore a Hollywood!

Il tutto è nato per caso, perché sua madre lo spinse a provarci quando si trovava a Boston. E alla fine è andato tutto benissimo perché adesso è un attore che ha fatto diverse parti – specialmente mostri – in molti film e serie TV hollywoodiane.

Film e serie TV in cui Dane DiLiegro ha recitato

Ha recitato in una piccola parte in “Monsters of California”, un film diretto dall’ex cantante dei Blink-182, Tom DeLonge, “in cui i bambini vanno alla ricerca di mostri e li trovano”. Dane ha avuto invece una parte molto più importante in una serie Disney+ chiamata “The Quest”. Ha interpretato Ba’al, un demone della fertilità, in “American Horror Stories”. Da venerdì, è in streaming su Hulu nei panni del Predator in “Prey”, il nuovo prequel della serie.

Le sue mete italiene

Ricordiamo che Dane DiLiegro ha giocato in Italia per Ostuni, Sassari, Trieste, Siena, Verona e Forlì, oltre che per l’Hapoel Gilboa in Israele. Insomma, una lunga carriera che però si è interrotta presto per inseguire un sogno… inaspettato.

Fonte: New York Times

