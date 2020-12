Riprende la marcia europea del Bayern Monaco: sconfitto anche il Baskonia

Bayern Monaco – Baskonia 77 – 66

(18 – 15, 20 – 15, 20 – 20, 19 – 16)

All’Audi Dome, per il 15° turno della Regular Season di EuroLega, i padroni di casa del Bayern ospitano gli spagnoli del Baskonia in un match che si preannuncia molto combattuto tra due delle sorprese di questa stagione europea, entrambe reduci da una sconfitta in trasferta (@Zenit i tedeschi, @Zalgiris Kaunas i baschi, ndr).

Pronti, via e le mani degli ospiti sono già calde: il gioco da tre punti di Sedekerskis vale il momentaneo 3-8, a cui fa seguito una reazione immediata della truppa di Trinchieri che, affidandosi a Zipser, chiude in vantaggio il primo periodo (18-15 al 10′). In avvio di seconda frazione, la musica sostanzialmente non cambia: i padroni di casa, con l’ex Reggio Emilia Reynolds e Baldwin IV dettano legge e scappano sul +13 (34-21) prima di fare i conti con un parziale tutto firmato Polonara-Vildoza che consente al Baskonia di andare negli spogliatoi sotto di 8 lunghezze (38-30 al 20′).

Al rientro sul parquet, è un’altra conoscenza del nostro massimo campionato, JaJuan Johnson, a consentire ai suoi di rimanere in controllo del match (50-39). Tuttavia, gli ospiti, grazie a Giedraitis e Zoran Dragic riescono a rimanere a contatto fino all’ultimo mini-intervallo (58-50 al 30′). Però, durante l’ultima frazione, Vildoza e compagni non trovano mai l’occasione per rientrare definitivamente in partita: al 34′ di fatto si chiude la sfida con un canestro di Zipser che vale il +15 (65-50). Da lì in avanti il Bayern non commette l’errore di togliere le mani dal manubrio e ritorna al successo in EuroLega (77-66 al 40′).

TABELLINI

Bayern: Weiler-Babb 4, Baldwin IV 17, Seeley 3, Reynolds 21, Flaccadori NE, Dedovic, Amaize, Zipser 13, Johnson 6, Sisko 2, Radosevic 11, Grant.

Baskonia: Raieste NE, Vildoza 4, Jekiri 2, Henry 5, Sedekerskis 4, Diop, Fall 6, Peters 12, Dragic 13, Giedraitis 10, Polonara 10, Kurucs.

