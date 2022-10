Rissa nell’allenamento dei Golden State Warriors

I Golden State Warriors si preparano ad affrontare la prossima stagione NBA da campioni in carica.

Dopo la tournée in Giappone, gli Warriors sono tornati nella Baia per proseguire la preparazione in vista dell’esordio stagionale del 18 Ottobre contro i Lakers, in una gara i cui biglietti vengono venduti a prezzi folli.

Allenamenti duri e intensi per Golden State. Anche troppo, visto che nella seduta di ieri ci sarebbe stata una rissa in cui i membri dello staff sono dovuti intervenire per riportare la calma. Il protagonista è stato Draymond Green che avrebbe colpito con forza Jordan Poole, dopo che i due erano venuti a contatto petto contro petto. Adesso la franchigia starebbe valutando dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’ala, come riportato in anteprima da The Athletic.

