Robert Johnson non giocherà per Rimini: ecco il motivo

Rivierabanca Basket Rimini comunica che l’atleta Robert Johnson non arriverà in Italia e non rispetterà il contratto stipulato con in club. Dopo la notizia, giunta al club dall’agente del giocatore, Rinascita Basket Rimini si tutelerà presso le opportune sedi.

Questo il commento del direttore generale di Rbr Davide Turci sulla vicenda Robert Johnson-Rimini: “Siamo rimasti tutti sbalorditi ed increduli, non ci saremmo mai aspettati una situazione del genere ma in questo momento non possiamo fare altro che accettare la scelta del giocatore e metterci a lavorare immediatamente per portare a Rimini il miglior giocatore possibile sia dal punto di vista tecnico che umano. Siamo convinti, grazie al nostro ottimo staff, di riuscire in tempi ragionevolmente brevi a trovare il profilo giusto per dare ai nostri tifosi le soddisfazioni che meritano”.

