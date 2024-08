Un team russo ha RUBATO nome e colori della Colombia

Una squadra che partecipa a un torneo di pallacanestro in Russia ha usurpato i colori e il nome della nazionale della Colombia, ha riferito giovedì la federazione di pallacanestro del Paese.

La Federazione ha riferito di non aver mai ricevuto una proposta formale di partecipazione alla Friendship Cup che si è tenuta a Perm, una città russa situata vicino agli Urali.

“La Federazione di basket della Colombia non ha inoltre concesso l’approvazione a nessun club per partecipare alla Friendship Cup russa. La Federbasket colombiana intraprenderà un’azione legale per l’uso indebito e senza previa autorizzazione della sua immagine o del suo logo”.

#FirstSports: Colombia's basketball federation is pursuing legal action against a Russian amateur team that allegedly adopted the Colombian national team's name, flag and uniforms for the Russian Friendship Cup in Perm. @Rupharamani tells you. pic.twitter.com/WuXXLz4xPc

