Spettacolo e divertimento per Goran Dragic: Jokic, Doncic e Marjanovic protagonisti

Ieri sera a Ljubljana si è giocata l’attesissima amichevole per l’addio di Goran Dragic al basket: presenti tanti giocatori attuali e del passato, colleghi e amici che hanno accompagnato lo sloveno lungo la carriera durata 20 anni, tra Europa ed NBA.

L’assoluto protagonista, oltre a Dragic, è stato Nikola Jokic, che si è divertito con mai sia in campo che in panchina. Il tre volte MVP della NBA ha scherzato con l’amico Luka Doncic, rovesciandogli una bottiglia d’acqua sulla schiena durante un timeout. Ma non solo, ha anche sfoggiato particolari esultanze (compresa quella tipica di Carmelo Anthony dopo una tripla) e fatto da giudice ad uno Slam Dunk Contest tra ragazzini.

Nikola Jokic judging the dunk contest is hilarious 😂 (via @nuggets)

pic.twitter.com/PYbl90GmzJ — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 24, 2024

Se Jokic è stato grande protagonista, anche Boban Marjanovic non è stato da meno. Il lungo serbo, che in carriera vanta 10 triple segnate in NBA (su 42 tentativi) ha segnato una tripla “alla Curry”, a 2 metri dalla linea da tre punti e tutto sbilanciato in avanti. In panchina Jokic e Bogdan Bogdanovic sono esplosi di gioia.

Boban Marjanovic or Steph Curry? 🔥 Nikola Jokic & Bogdan Bogdanovic are loving it 😆 pic.twitter.com/bLFbJnc3YX — BasketNews (@BasketNews_com) August 24, 2024

“The Night of the Dragon” è stata anche l’occasione per rivedere in campo Chris Bosh per la prima volta dal 2016, quando fu costretto al ritiro da un problema di coagulazione sanguigna. L’ex star di Toronto e Miami ha inoltre rivelato nelle interviste di essersi quasi trasferito in EuroLega a fine carriera.

Chris Bosh first points in 8 years I can watch this all day pic.twitter.com/J8k5G3j12U — Heat Clips 🎬 (@Demar305) August 24, 2024

Nel finale c’è stato spazio anche per il figlio di Goran Dragic, aiutato da Marjanovic a schiacciare a canestro. La partita è stata vinta proprio dal Team Gogi, la squadra di Dragic, 108-86 con lo stesso Goran protagonista: 21 punti, 11 rimbalzi, 7 assist e 9 recuperi.