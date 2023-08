NBA hackerata: un ex dipendente pubblica un messaggio sulla pagina ufficiale

La pagina Facebook ufficiale della NBA nelle scorse ore è stata “vittima” di un ex dipendente del reparto social della Lega. Trovandosi ancora loggato, l’ex dipendente ha pubblicato in pagina un messaggio negativo sulla sua esperienza alle dipendenze della NBA.

“Come faccio a fare logout da qui? Non lavoro qui da mesi. La NBA espone i suoi dipendenti dedicati ai social media al danneggiamento della loro salute e della loro socialità per uno stipendio inferiore ai 50.000 dollari annuali netti. A volte lavoravo 14 ore di fila senza pause. Grazie, Adam Silver. E non abbiamo assicurazione sanitaria prima dei 90 giorni lavorativi! Stupido, non è vero? Sono felice di essermi dimesso, non ho bisogno di un lavoro che è da ostacolo alla mia felicità. Donate alle cause per la tutela della salute mentale” si legge nello status, rapidamente rimosso.

Non è ovviamente chiaro se sia stato scritto davvero da un ex dipendente oppure da qualcuno che è riuscito ad hackerare l’account Facebook della NBA.

A former NBA employee posted this on the league’s official Facebook page this morning.

It was deleted after roughly 20 minutes. pic.twitter.com/RkLX2ZafOk

— Front Office Sports (@FOS) August 21, 2023