Final Four di EuroLega in Italia? Più che una suggestione, la città di Torino fa sul serio.

Il capoluogo piemontese vuole riportare le Final Four di EuroLega in Italia. L’ultima edizione svolta nel nostro Paese risale al 2014, al Forum di Assago (Milano). Adesso ci prova Torino.

Lo ha deciso l’ultimo consiglio comunale, approvando all’unanimità una mozione presentata da Piero Abruzzese. Il consigliere ha presentato un documento che evidenzia le ricadute positive per il territorio degli ultimi grandi eventi sportivi che si sono svolti a Torino, ATP Finals di tennis e Final Eight di Coppa Italia di basket su tutti. La mozione ha ottenuto il gradimento di tutti i presenti (27) con alcuni emendamenti di Pierino Crema.

In questo modo i tecnici hanno ricevuto il mandato di approntare la candidatura di Torino per una delle prossime edizioni delle Final Four, a partire dal 2026. Da qui alla realizzazione, però, non mancano gli ostacoli. Innanzitutto l’offerta monstre di Abu Dhabi che ha “prenotato” l’evento fino al 2025 al 2027 mettendo sul piatto 75 milioni di euro. Servirà, dunque, una grande unità d’intenti a livello istituzionale coinvolgendo Governo, Regione e Federbasket per sperare di portare alla InAlpi Arena il weekend più atteso del basket europeo.