Garbajosa su Scariolo: “Pensa al basket 24 ore al giorno! Mi chiamava all’una di notte dal Canada per…”

Jorge Garbajosa è stato per 7 anni Presidente della Federazione spagnolo di pallacanestro durante il lungo regno di Sergio Scariolo e ora è a capo di FIBA Europe.

L’ex lungo dei Toronto Raptors e della Benetton Treviso si è raccontato in una lunghissima intervista fatta da Piero Guerrini sulle colonne di Tuttosport:

“Dovrei dire tante cose, le nostre vite si sono incrociate tante volte. La prima nel 1997 a Vitoria: due anni assieme in cui lui mi ha fatto capire cosa si deve fare per diventare un professionista vero. Mi ha dato l’indirizzo e questo mi ha aiutato tantissimo per il prosieguo della carriera, poi ci siamo ritrovati a Malaga, nel Khimki, anche in Nazionale. Infine, da presidente è diventato il mio allenatore. Sergio spinge tanto e mette pressione, ma sempre par far crescere l’organizzazione in cui lavora. Questo è molto importante. Il nostro rapporto è molto profondo, professionale e personale. Parliamo tanto e ci capiamo facilmente, anche con uno sguardo. Poi pensa basket 24 ore al giorno. Mi chiamava all’una di notte dal Canada per dirmi di aver trovato un ragazzo futuribile di 16 anni“.

Stiamo a vedere se Garbajosa farà bene in FIBA Europe come ha fatto in Spagna con Scariolo.

Un’altra importante idea potrebbe essere quella di costruire una piattaforma per vedere tutto il basket:

“Ci sono 80 milioni di “core­fans” in Europa, non fan casuali. Sono tanti! Potremmo costruire una piattaforma per avere tutto il basket che agli appassionati piace vedere. Campionati e coppe. Importante è che il fan possa sapere dove andare se vuole guardare il basket”.

