San Pablo Burgos fa il bis: vince la seconda Champions League di fila

La settimana di Final Eight di Basketball Champions League si conclude con il successo in back-to-back del San Pablo Burgos. Dopo aver alzato il trofeo un anno fa, il club spagnolo ha bissato vincendo in finale contro il Pinar Karsiyaka 59-64.

Decisivi lo strappo nel terzo quarto e la prestazione da 14 punti, 6 rimbalzi e 4 assist di Alex Renfroe. MVP delle Final Eight è stato Vitor Benite, autore di 26 punti ai quarti contro l’Hapoel Holon, 16 contro Strasburgo in semifinale e infine 15 in finale. La guardia italo-brasiliana era stato nei mesi scorsi anche MVP della Coppa Intercontinentale. In 5 stagioni di Basketball Champions League, in 3 occasioni la coppa è stata vinta da una squadra spagnola.

Foto: FIBA

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.