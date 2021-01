San Severo in caduta libera, a Chieti è un ko senza appello

Chieti Basket 1974 – Cestistica San Severo 82-65

(21-14, 23-19, 20-13, 18-19)

Ennesima brutta prestazione per la Cestistica San Severo che esce pesantemente sconfitta dal PalaTricalle di Chieti. Mai in partita la squadra di coach Lardo, svogliata e senza carattere in balia dell’avversario senza una minima reazione d’orgoglio.

L’8-2 iniziale non lascia presagire nulla di buono per i neri che non fanno mai canestro e lasciano praterie inesplorate nella metà campo difensiva (15-6 6′). Bottioni a fil di sirena fa meno sette (21-14), ma al rientro dal primo mini intervallo San Severo è sempre più in bambola con Williams che vola a schiacciare il +12, 29-17 12′. Contento è l’unico pericolo per Chieti (33-28 17′), ma è un fuoco di paglia con Bozzetto che dalla lunga distanza manda le squadre al riposo lungo sul 44-30.

San Severo continua nella sua pessima prestazione con coach Lardo che non trova un quintetto affidabile ed allora Williams, alla migliore prestazione stagionale, firma il +21 che virtualmente chiude i giochi già al 25′, 58-37. Pavicevic ed Antelli firmano una fiammata che porta i viaggianti al minimo svantaggio (60-46 28′), ma ci pensa ancora Williams a mettere le cose a posto (64-46 30′). L’ultimo periodo ha ragione d’essere solo per le statistiche, Chieti ritocca il massimo vantaggio fino al +25 (74-49 33′) e per San Severo è notte fonda.

LUX Chieti Basket 1974: Marco Santiangeli 21 (6/8, 3/9), Pendarvis Williams 21 (8/10, 1/3), Paulius Sorokas 12 (2/5, 1/7), Davide Meluzzi 12 (4/7, 1/2), Davide Bozzetto 7 (0/5, 1/2), Francesco ikechukwu Ihedioha 7 (2/4, 1/1), Guglielmo Sodero 2 (1/2, 0/2), Alessandro Piazza 0 (0/0, 0/0), Mitt Arnold 0 (0/0, 0/0), Giancarlo Favali 0 (0/0, 0/0), Nikola Mijatovic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 45 13 + 32 (Paulius Sorokas, Davide Bozzetto 10) – Assist: 12 (Marco Santiangeli, Alessandro Piazza 3)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Iris Ikangi 11 (1/2, 3/4), Michele Antelli 10 (1/1, 2/3), Andre Jones 10 (4/8, 0/3), Andy Ogide 9 (4/12, 0/4), Filip Pavicevic 8 (3/6, 0/1), Riccardo Bottioni 6 (3/7, 0/0), Marco Contento 5 (2/3, 0/4), Emidio Di donato 4 (1/3, 0/3), Chris Mortellaro 2 (1/1, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Andy Ogide 9) – Assist: 12 (Michele Antelli 3)