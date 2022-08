Stefano Sardara, patron della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, ha rilasciato una lunga intervista a Piero Guerrini di Tuttosport e, tra i diversi argomenti trattati, non hanno evitato di parlare della parole di Luca Baraldi sulla questione Lega Basket e diritti TV, che trovate qui:

“Ho letto e sono molto stupito dalle parole di Baraldi, innanzitutto perché ci ha privato della sua presenza in assemblea da tempo. Magari intervenendo all’interno, si sarebbe potuto dialogare. Sulla sintonia con Milano, definita casuale e sui contenuti, non posso commentare perché non ho sentito l’Olimpia, ma ricordo che, alla rielezione di Gandini, Milano ha votato contro e la Virtus si è astenuta, mentre sull’accordo TV Milano ha votato a favore, non come la Virtus. Baraldi ha detto che voleva la tv TV chiaro e che con i soldi del contratto tv non paga il pullman per il girone d’andata. Questa è certamente una frase che dimostra la distanza da una grande rispetto alle altre. Spiace che la Virtus si senta lontana dalle altre società. Spiace ancora di più se anche Milano è nelle stesse condizioni perché questi club dovrebbero essere traino e riferimento”.

