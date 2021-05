Sarunas Jasikevicius dopo il successo su Milano: “Una delle nostre peggiori prove difensive”

Sarunas Jasikevicius non è per nulla soddisfatto della prova del suo Barcellona, nonostante la vittoria di ieri sera contro l’Olimpia Milano. Il coach lituano, al suo primo anno sulla panchina blaugrana, domani avrà la chance di vincere l’Eurolega da allenatore dopo averlo fatto da giocatore tanti anni fa.

In conferenza stampa, Jasikevicius ha commentato in maniera un po’ piccata la prestazione della sua squadra, soprattutto dal punto di vista difensivo. Il Barça, una delle migliori difese dell’Eurolega, ha concesso 82 punti a Milano. Non tanti, tutto sommato, ma troppi secondo il tecnico.

Chiediamo sempre a noi stessi di vincere, ma la cosa più importante è migliorare e imparare. Quella è la chiave. Con la nostra difesa di stasera non avremo chance contro l’Efes in finale. Abbiamo commesso tanti errori mentali, la nostra difesa è stata una delle peggiori delle ultime partite. Siamo sopravvissuti, ma non sarà sufficiente per vincere la finale. È stata una partita strana, non ci siamo preoccupati dei dettagli. Abbiamo sempre parlato molto della difesa del Barcellona, ma questa sera è stata praticamente inesistente tranne che nel quarto quarto. Dobbiamo costruire la nostra difesa, ora avremo 48 ore per prepararci a giocare contro quella che probabilmente è la miglior squadra offensiva d’Eurolega. Dovremo dare il meglio difensivamente, per ora abbiamo solo battuto Milano. Dobbiamo capire che non abbiamo giocato bene, che possiamo fare di meglio. Questa è la finale di Eurolega, sarà sempre una partita difficile.

