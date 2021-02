Sassari allunga nel quarto periodo e supera la Fortitudo Bologna

FORTITUDO BOLOGNA 79 – DINAMO SASSARI 89

(23-19, 24-24, 21-23, 11-23)

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari centra un prezioso colpo battendo 79-89 la Fortitudo Lavoropiù sbancando l’Unipol Arena nell’anticipo del 18° turno di Serie A. Il Banco di Sardegna ha giocato un primo tempo sottotono finendo a -12 sotto i colpi di Banks e Aradori ma poi nella seconda metà di gara ha completamente cambiato passo partendo da una difesa asfissiante che ha spento le bocche da fuoco fortitudine (17 palle perse dell’Aquila). Nella quarta frazione, poi, è arrivato il definitivo parziale di 12-0 alimentato dai guizzi di Katic che assieme ad uno strepitoso Stefano Gentile (17 punti) ha di fatto chiuso i conti. Sugli scudi anche Eimantas Bendzius (top scorer con 21 punti) e l’accoppiata composta da Marco Spissu e Miro Bilan (15 punti a testa).

CRONACA

Parte bene la Fortitudo che fa girare il pallone con fluidità, trovando buone soluzioni offensive sia in area che sul perimetro e portandosi con la tripla di Aradori sul 12-4 che costringe Pozzecco al timeout. Sassari esce bene dal minuto di sospensione riportandosi a -2 grazie a Bendzius e rispondendo alle stilettate di Banks (17-15). Ai sardi manca però il colpo dell’aggancio e così la Lavoropiù riesce a respirare allungando ancora con l’ex Brindisi e Hunt (21-15). La tripla di Kruslin dall’angolo tiene però in linea di galleggiamento Sassari che spreca anche un antisportivo ai danni di un più che positivo Bendzius (8 punti nei primi 10’) e al primo mini-intervallo si ritrova a -4 (23-19). Spissu inaugura la seconda frazione con la bomba del -1, ma la Fortitudo risponde colpo su colpo e ritrova due possessi di vantaggio con il “fade away” di Cusin (29-25). Il lungo friulano sotto canestro è un fattore e assieme ad Aradori confeziona il nuovo allungo felsineo (36-27) che obbliga Pozzecco a stoppare nuovamente il gioco. Al ritorno sul parquet la Effe non si ferma e con Banks in contropiede trova il primo vantaggio in doppia cifra; l’Aquila mostra maggior reattività rispetto ai sardi, continua ad avere una fluidità offensiva capace di aggirare la 1-3-1 della Dinamo e tocca il massimo vantaggio sul +12 prima di subire un 4-0 che riaccende le speranze ospiti (43-35). Questa volta è Dalmonte a chiamare il minuto di sospensione dal quale Sassari esce allungando il parziale (10-0) con le triple di Spissu e Gentile per il nuovo -2 ospite (43-41). Un antisportivo di Bendzius su Banks ferma l’emorragia e inietta nuovo ossigeno nei polmoni della Fortitudo che riesce a rientrare negli spogliatoi a +4 con il buzzer di Fantinelli (47-43).

Sassari rientra in campo con piglio più convinto, stringe maggiormente le maglie difensive e riagguanta in due occasioni la Fortitudo, poi prova addirittura a mettere la freccia con Bilan e Bendzius ma anche la complicità di un ingenuo fallo da oltre l’arco di Whiters (55-57). Bologna cerca la contro-risposta affidata a Banks ma Spissu e Gentile, sfruttando anche l’ennesima palla persa fortitudina, in lunetta firmano addirittura il +4 ospite a 3’ dall’ultimo mini-intervallo (59-63). All’improvviso però si accende Hunt che mette a segno cinque punti in un battito di ciglia e riporta i suoi in pieno contatto (64-65); antipasto della nuova parità suggellata sempre dalla linea della carità da Toté, poi Cusin da sotto raccoglie un errore di Baldasso e in tap in griffa il 68-66 a 10’ dalla fine. Sassari riparte con il pareggio e poi replica alla tripla a fil di sirena di Baldasso con un 12-0 suggellato dai cinque punti ravvicinati di Katic e dal sottomano di Kruslin per il 71-80 che a 5’24” dalla fine punisce le tante palle perse fortitudine. La difesa sassarese diventa un fattore, ma la Fortitudo prova comunque ad aggrapparsi a Toté e Banks per riaprire i giochi (75-80). Aradori dall’arco sbaglia addirittura il colpo del -2 e dall’altra parte arrivano il gioco da tre punti di Bilan e le triple di Gentile che di fatto spengono con 2’ di anticipo le speranze della Lavoropiù.

TABELLINI

Fortitudo: Aradori 14, Whithers 2, Fantinelli 6, Totè 4, Sabatini n.e., Banks 24, Manna n.e., Pavani n.e., Saunders 2, Baldasso 5 (5 ass), Cusin 4, Hunt 18 (9 rimb). Coach: Dalmonte.

Sassari: Bilan 15 (9 rimb), Gentile 17, Bendzius 21, Spissu 15, Burnell 4 (5 ass), Happ 2 (7 rimb), Treier, Chessa n.e., Re n.e., Katic 10, Gandini n.e., Kruslin 5 (4 rec). Coach: Pozzecco.

