Sassari scappa nel terzo quarto e vince il recupero contro Cremona

VANOLI CREMONA 75-95 DINAMO SASSARI

(16-23, 25-18, 12-29, 22-25)

Cremona resiste due quarti contro Sassari che nel terzo quarto mette la quarta e, scappando sul +20, domina il resto della partita. Alla Vanoli non bastano i soliti Hommes e Jarvis Williams e un Poeta da 8 assist, mentre per i sardi dominante Bilan (25 con 10 rimbalzi, 9/12 da due e 7/7 ai liberi) e un quasi perfetto dal campo Bendzius (22 punti con 4/5 da due, 3/3 da tre e 5/5 ai liberi).

Primi minuti con le polveri bagnate per entrambe le squadre, con Sassari che lascia il jumper dalla media a Cremona per evitare di mettere in ritmo Hommes e concedere canestri facili da due. In attacco la Dinamo si affida molto a Bilan che domina il pitturato (11 nel primo quarto), Hommes nonostante le attenzioni difensive da tre è una macchina e la Vanoli resta a contatto. Il terzo fallo di Marcus Lee complica le cose a coach Galbiati e Sassari al 10′ conduce 16-23. L’ingresso di Poeta migliora nettamente il movimento di uomini e palla (5 assist nel primo tempo per il capitano cremonese) e in particolare Jarvis Williams ne beneficia riportando Cremona addirittura avanti. Bilan e Bendzius continuano a essere un rebus per la Vanoli che però, con l’ennesima tripla di Hommes e un TJ Williams molto più efficace nel trovare il suo spazio all’interno dell’area, chiude bene il primo tempo andando al riposo lungo sul 41-41.

Cournooh segna due canestri nei primi possessi per la Vanoli ma poi Sassari piazza un parziale di 13-2 con i soliti Bilan, Bendzius e soprattutto la tripla di Spissu, che trova così i primi punti della sua partita. Cremona non trova le contromisure neanche con la zona e Sassari scappa definitivamente sul +17 grazie a un quasi perfetto Bendzius e in generale a un ottimo gioco corale (53-70 al 30′). Anche Stefano Gentile si iscrive definitivamente alla partita dopo un eccellente prova difensiva (10 punti con 10 rimbalzi), la Vanoli prova a rifarsi sotto con il solito Hommes ma Tillman prima e Burnell poi ricacciano indietro gli avversari, raggiungendo il massimo vantaggio (+22). Gli ultimi minuti non servono ad altro che fissare il punteggio finale sul 75-95.

Cremona: T. Williams 10, Trunic NE, J. Williams 16, Poeta 6, Mian 7, Lee 2, Cournooh 13, Palmi 3, Hommes 18, Donda NE.

Sassari: Spissu 3, Bilan 25, Treler, Kruslin 8, Devecchi NE, Katic, Re, Burnell 13, Bendzius 22, Gandini NE, Gentile 10, Tillman 14.

